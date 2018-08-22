Ученые: Все живущие на планете волки родом из доисторической Сибири

Исследователи из Королевского института естественных наук Бельгии в рамках масштабного анализа ДНК выяснили, что живущие сегодня на планете волки происходят из доисторической Сибири.

В частности, этот вид хищных млекопитающих ведет свое происхождение из доисторического региона, объединявшего современную Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады , — Берингии, передает ТАСС

Так, потомки популяции этих волков мигрировали в другие регионы около 25 тысяч лет назад. При этом населявшие Европу животные вымерли в период оледенения, уступив место «морозоустойчивым» волкам с Востока. Об этом свидетельствуют данные ДНК хищников, взятые из всех уголков планеты.

Сегодня волки в Европе являются особо охраняемым видом. Неслучайно знаменательным событием стало то, что в прошлом году в Бельгии впервые за столетие поселилась первая пара волков.

Кстати

Ранее ученые с помощью специальных GPS-ошейников впервые отследили волка, сбежавшего из зоны Чернобыльской АЭС. Это свидетельствует о том, что радиоактивные популяции могут достаточно далеко распространяться — на расстояние более 360 километров от «зоны отчуждения».