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Ученые: Все живущие на планете волки родом из доисторической Сибири
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Ученые: Все живущие на планете волки родом из доисторической Сибири 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Исследователи из Королевского института естественных наук Бельгии в рамках масштабного анализа ДНК выяснили, что живущие сегодня на планете волки происходят из доисторической Сибири.
В частности, этот вид хищных млекопитающих ведет свое происхождение из доисторического региона, объединявшего современную Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады, — Берингии, передает ТАСС.
Так, потомки популяции этих волков мигрировали в другие регионы около 25 тысяч лет назад. При этом населявшие Европу животные вымерли в период оледенения, уступив место «морозоустойчивым» волкам с Востока. Об этом свидетельствуют данные ДНК хищников, взятые из всех уголков планеты.
Сегодня волки в Европе являются особо охраняемым видом. Неслучайно знаменательным событием стало то, что в прошлом году в Бельгии впервые за столетие поселилась первая пара волков.
Кстати
Ранее ученые с помощью специальных GPS-ошейников впервые отследили волка, сбежавшего из зоны Чернобыльской АЭС. Это свидетельствует о том, что радиоактивные популяции могут достаточно далеко распространяться — на расстояние более 360 километров от «зоны отчуждения».
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