Жизнь на Земле возникла от веселящего газа

Жизнь на планете Земля возникла благодаря веселящему газу — к такому неожиданному выводу пришли американские ученые.

Современная наука полагает, что на заре истории Солнце было заметно тусклее, чем сейчас. Но на нашей планете было довольно тепло — палеонтологическая летопись свидетельствует о наличии жидкой воды.

Этот «парадокс слабого молодого Солнца» ученые стремились объяснить уже давно. Самая вероятная теория — поверхность согревал парниковый эффект. Но каков был качественный и количественный состав атмосферы?

Исследователи из Технологического университета Джорджии выяснили, что главенствующую роль мог играть оксид азота, более известный ныне как «веселящий газ». Он обладает мощным парниковым эффектом и мог поддерживать нужную температуру, чтобы первые живые организмы на Земле не погибли, сообщает Daily Mail.

Ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, как оксид азота мог взаимодействовать с другими химическими элементами. Оказалось, что растворимое в морской воде двухвалентное железо вступает в быструю реакцию с молекулами азота, и в результате получается оксид (этот процесс называется хемоденитрификацией). Затем этот газ попадал в воздух.

«Возможно, жизнь на Земле дышала веселящим газом задолго до того, как начала вдыхать кислород», — отметила доцент университета Дженнифер Гласс.

Авторы исследования предположили, что уровень концентрации этого вещества в среднем протерозое мог в десять раз превышать нынешний, если количество кислорода составляло всего 10% от сегодняшних показателей.

Ученые воссоздали атмосферу, которая царила на планете миллиард лет назад. По их подсчетам, газов было достаточно, чтобы компенсировать недостаток тепла от слабого Солнца. Даже сегодня некоторые микробы могут дышать оксидом азота при недостатке кислорода.

Развитие жизни продолжалось и в следующие сотни миллионов лет. Наука до сих пор не слишком хорошо представляет себе темпы этого развития.

Некоторые называют период 1,8 — 0,8 млрд лет назад «скучным миллиардом», поскольку, как предполагается, он был очень стабильным. Но последние исследования показывают — именно тогда начались важнейшие процессы, которые во многом определили будущее Земли.

Ранее ученые предположили, что жизнь на Земле могла зародиться гораздо раньше, чем планировалось. Генетики попытались вычислить общего предка всех обитателей планеты и пришли к выводу, что он жил 3,9 млрд лет назад.

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