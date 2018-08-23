Ещё
На камеры МКС попала неизвестная планета около Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На камеры МКС попала неизвестная планета около Земли 

13 Новостей.ru 30 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Камеры МКС довольно часто фиксируют таинственные объекты в космосе и чаще всего это бывают НЛО без каких-либо опознавательных знаков. Один из известных российских уфологов по имени Валентин Дегтерев рассказал о недавнем событии около орбиты Земли, где камеры уловили большой объект, который похож на неизвестную ранее планету. На данный момент точно известно, что на видео присутствует не Луна. В это время она находилась в противоположной стороне от МКС. Некоторые люди решили, что это вполне может быть таинственная планета Нибиру, приближение которой к Земле обещали некоторые ученые в августе 2018. Согласно пророчествам, Нибиру может столкнуться с нашей планетой и погубить всё живое. Научные эксперты пока никак не комментируют данное видео и возможную планету Нибиру на ней.
13 Новостей.ru: последние новости
Под Калифорниеей нашли огромное количество магмы Ряд учёных заявили, что нашей Вселенной не существует Учёные нашли инопланетный корабль в Бермудском треугольнике
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»97
Кого из российских звезд убил СПИД97
Молодая семья найдена повешенной в Сочи57
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»332
Террористы приедут в Россию в сентябре
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение