На камеры МКС попала неизвестная планета около Земли 

Камеры МКС довольно часто фиксируют таинственные объекты в космосе и чаще всего это бывают НЛО без каких-либо опознавательных знаков. Один из известных российских уфологов по имени Валентин Дегтерев рассказал о недавнем событии около орбиты Земли, где камеры уловили большой объект, который похож на неизвестную ранее планету. На данный момент точно известно, что на видео присутствует не Луна. В это время она находилась в противоположной стороне от МКС. Некоторые люди решили, что это вполне может быть таинственная планета Нибиру, приближение которой к Земле обещали некоторые ученые в августе 2018. Согласно пророчествам, Нибиру может столкнуться с нашей планетой и погубить всё живое. Научные эксперты пока никак не комментируют данное видео и возможную планету Нибиру на ней.