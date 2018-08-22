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На Ямале ученые построят трехмерную модель ледника ИГАН
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На Ямале ученые построят трехмерную модель ледника ИГАН 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале научная гляциологическая экспедиция отправилась к самому крупному на Полярном Урале леднику ИГАН. В исследованиях принимают участие сотрудники Научного центра изучения Арктики, гляциологи Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и геофизики Новосибирского государственного университета. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в научном центре изучения Арктики.
Отметим, это уже вторая совместная экспедиция ученых в рамках научно-исследовательской работы по изучению пространственно-временной изменчивости ледников Полярного Урала в условиях меняющегося климата. Прошлым летом исследователям впервые с 2008 года удалось выполнить съемку ледника при помощи дифференциального GPS и разведочную съёмку георадаром. В этот раз запланирован внушительный перечень исследований с использованием геофизических методов, данных дистанционного зондирования и гляциологических методов. Ученые собираются выполнить съёмку высоты поверхности ледника и построить его трехмерную модель, чтобы определить сокращение ледника за последние годы. Провести его георадиолокационное зондирование для определения толщины и запасов льда, построения карты подлёдного ложа. В списке работ — электротомография приледникового озера и прилегающего моренного обрамления для исследования их строения, выявления ледяных ядер и оценки прорывоопасности озера. Есть и другие задачи, которые будут реализовываться в зависимости от погодных условий, которые очень переменчивы в горах на большой высоте, где залегают ледники.
Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий, проведение работ на леднике осложнено необходимостью использования альпинистского снаряжения помимо основного довольно тяжелого и громоздкого оборудования. Вместе с учеными на Полярный Урал отправились студенты-практиканты из Новосибирского государственного университета, а также представители объединения «Юный физик» детско-юношеского центра Салехарда и ранее участвующие в полевых исследованиях Научного центра изучения Арктики.
Ледник ИГАН получил свое название в честь Института географии Академии наук СССР. На протяжении 25 лет был опорным пунктом международной службы мониторинга ледников и являлся одним из наиболее изученных в мире. По словам ученых, данные о балансе массы ледников представляют огромный интерес для исследования изменений климата на Земле и вносят важный вклад в совершенствование климатических моделей и прогнозов.
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