На Ямале ученые построят трехмерную модель ледника ИГАН

На Ямале научная гляциологическая экспедиция отправилась к самому крупному на Полярном Урале леднику ИГАН. В исследованиях принимают участие сотрудники Научного центра изучения Арктики, гляциологи Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и геофизики Новосибирского государственного университета. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в научном центре изучения Арктики.

Отметим, это уже вторая совместная экспедиция ученых в рамках научно-исследовательской работы по изучению пространственно-временной изменчивости ледников Полярного Урала в условиях меняющегося климата. Прошлым летом исследователям впервые с 2008 года удалось выполнить съемку ледника при помощи дифференциального GPS и разведочную съёмку георадаром. В этот раз запланирован внушительный перечень исследований с использованием геофизических методов, данных дистанционного зондирования и гляциологических методов. Ученые собираются выполнить съёмку высоты поверхности ледника и построить его трехмерную модель, чтобы определить сокращение ледника за последние годы. Провести его георадиолокационное зондирование для определения толщины и запасов льда, построения карты подлёдного ложа. В списке работ — электротомография приледникового озера и прилегающего моренного обрамления для исследования их строения, выявления ледяных ядер и оценки прорывоопасности озера. Есть и другие задачи, которые будут реализовываться в зависимости от погодных условий, которые очень переменчивы в горах на большой высоте, где залегают ледники.

Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий, проведение работ на леднике осложнено необходимостью использования альпинистского снаряжения помимо основного довольно тяжелого и громоздкого оборудования. Вместе с учеными на Полярный Урал отправились студенты-практиканты из Новосибирского государственного университета, а также представители объединения «Юный физик» детско-юношеского центра Салехарда и ранее участвующие в полевых исследованиях Научного центра изучения Арктики.