Ученый наглядно показал, как образовались наши материки: видео

Гэвин Шмидт создал с помощью специальной аналитической системы анимацию, демонстрирующуб образование привычного нам Земного пейзажа.

Ученый-климатолог наглядно показал перемещение материков, итогом которых стало образование знакомых нам континентов. Анимацию, которую в принципе можно использовать для успокоения нервов, Гэвин Шмидт опубликовал на своей станице в Twitter. Он показывает перемещение континентов, как бы накладывая на изображение силуэты современных материков.

По мнению коллег климатолога, ученому удалось создать столь точное изображение благодаря системе PaleoDEM — цифровое представление палеотопографии. Такая система анализировала изменения в океане и тем самым выстаивала траекторию движения материков.

До сих пор нельзя сказать со 100-процентной уверенностью, как именно появились знакомые нам материки. Однако, Шмидт предположил, что изначально был один большой материк — Ваалабара. Он, по предположению ученого, появился примерно 3,6 миллиарда лет назад. Через 600 миллионов лет появился еще один — меньший материк Ур.

В течение следующих нескольких миллиардов лет тектонической деятельности сформировалось более дюжины суперконтинентов, самым известным из которых была Пангея, которая начала разрушаться примерно 175 миллионов лет назад.