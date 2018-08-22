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Ученый наглядно показал, как образовались наши материки: видео
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Ученый наглядно показал, как образовались наши материки: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гэвин Шмидт создал с помощью специальной аналитической системы анимацию, демонстрирующуб образование привычного нам Земного пейзажа.
Ученый-климатолог наглядно показал перемещение материков, итогом которых стало образование знакомых нам континентов. Анимацию, которую в принципе можно использовать для успокоения нервов, Гэвин Шмидт опубликовал на своей станице в Twitter. Он показывает перемещение континентов, как бы накладывая на изображение силуэты современных материков.
По мнению коллег климатолога, ученому удалось создать столь точное изображение благодаря системе PaleoDEM — цифровое представление палеотопографии. Такая система анализировала изменения в океане и тем самым выстаивала траекторию движения материков.
До сих пор нельзя сказать со 100-процентной уверенностью, как именно появились знакомые нам материки. Однако, Шмидт предположил, что изначально был один большой материк — Ваалабара. Он, по предположению ученого, появился примерно 3,6 миллиарда лет назад. Через 600 миллионов лет появился еще один — меньший материк Ур.
В течение следующих нескольких миллиардов лет тектонической деятельности сформировалось более дюжины суперконтинентов, самым известным из которых была Пангея, которая начала разрушаться примерно 175 миллионов лет назад.
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