Возле новорожденной звезды ученые заметили тяжелую воду и сахар

Туманность Кошачья лапа (NGC 6334) — область активного образования и роста новых звезд, находящаяся в южном созвездии Скорпиона, на расстоянии примерно 4300 световых лет. До сих пор исследовать ее удавалось лишь с помощью длинных радиоволн, и только огромная точность радиотелескопов ALMA и уникальные условия, сложившиеся в чилийской пустыне 5 апреля 2018 года, когда воздух над антеннами оказался исключительно сух, позволили провести наблюдения на коротких микроволнах — вплоть до 0,3-0,4 миллиметра. Результаты работы опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

В новой статье американский радиоастроном Кристал Броган (Crystal Brogan) и его коллеги сообщают о двух крайне интересных особенностях, обнаруженных в NGC 6334. Во-первых, ученым удалось заметить поток пара, покидающего одну из массивных протозвезд туманности и содержащего большие количества тяжелой воды.

Композитное изображение NGC 6334I, полученное радиотелескопом ALMA; синим выделены потоки тяжелой воды; оранжевым — области, содержащие гликольальдегид / ©ALMA, NRAO/AUI/NSF, B. Saxton

Прямые наблюдения этого феномена с поверхности Земли удалось провести впервые; обычно атмосферная влага не позволяет различить слабый сигнал воды. Эта среда служит основой для работы «космического мазера» — естественного микроволнового источника лазерного излучения. Кроме того, ученые проанализировали спектр NGC 6334, определив некоторые из присутствующих в туманности молекул. Помимо прочего, среди них отмечается наличие гликольальдегида, простейшего сахара.