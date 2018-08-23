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В Китае разработали уникальное оптическое зеркало с высокой точностью
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В Китае разработали уникальное оптическое зеркало с высокой точностью 

Свободная пресса 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Китайские учёные разработали уникальное оптическое зеркало с апертурой диаметром 4 метра и высокой точностью.
Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на изобретателей из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Академии наук КНР, зеркало является важным инструментом для наблюдений за глубоким космосом и астрономическими объектами и явлениями.
Вес зеркала составляет 1,6 тонны. Карбид кремния, использованный при его производстве, делает поверхность зеркала более устойчивой и обеспечивает точность в 20 нанометров.
Ученые также разработали оборудование для производства подобных зеркал с полным правом интеллектуальной собственности на него.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные обнаружили ген, который играет важную роль в распространении риса из теплых регионов в холодные северные районы.
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