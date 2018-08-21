Лучшее за день. 21 августа

Как геймеры помогают науке, чем аутизм вредит клеткам, что ученые нашли в загадочном египетском саркофаге, как получить миллионы рублей за водородную установку и в каких областях ученые из стран БРИКС не сотрудничают между собой, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Почти полтора миллиона российских патентов появилось в международной публикационной платформе Dimensions.

Ученые из стран БРИКС догоняют по числу публикаций Европу и США , но между собой все равно сотрудничать не хотят.

Ученые исследовали загадочный черный саркофаг, найденный в Египте в июле. Они нашли там положенные друг на друга останки трех человек.

Геймеры не только часами и днями просиживают за компьютерными многопользовательскими онлайн-играми, но и помогают при этом науке.

Аутизм может нарушать работу внутреннего скелета клеток.

Юрий Добровольский. О миллионах рублей за водородные установки, возможностях для развертывания сети водородных заправок в России и о том, что нужно молодым ученым в современных исследованиях, рассказал эксперт технологических конкурсов Up Great, руководитель лаборатории ионики твердого тела Института проблем химической физики РАН

Физики впервые зафиксировали следы квантового фазового перехода — аналог пузырей, которые образуются в кипящей воде.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.