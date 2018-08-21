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Лучшее за день. 21 августа
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Лучшее за день. 21 августа 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Как геймеры помогают науке, чем аутизм вредит клеткам, что ученые нашли в загадочном египетском саркофаге, как получить миллионы рублей за водородную установку и в каких областях ученые из стран БРИКС не сотрудничают между собой, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Почти полтора миллиона российских патентов появилось в международной публикационной платформе Dimensions.
Ученые из стран БРИКС догоняют по числу публикаций Европу и США, но между собой все равно сотрудничать не хотят.
Ученые исследовали загадочный черный саркофаг, найденный в Египте в июле. Они нашли там положенные друг на друга останки трех человек.
Геймеры не только часами и днями просиживают за компьютерными многопользовательскими онлайн-играми, но и помогают при этом науке.
Аутизм может нарушать работу внутреннего скелета клеток.
О миллионах рублей за водородные установки, возможностях для развертывания сети водородных заправок в России и о том, что нужно молодым ученым в современных исследованиях, рассказал эксперт технологических конкурсов Up Great, руководитель лаборатории ионики твердого тела Института проблем химической физики РАН Юрий Добровольский.
Физики впервые зафиксировали следы квантового фазового перехода — аналог пузырей, которые образуются в кипящей воде.
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