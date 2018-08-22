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Впервые с помощью 4D-печати создали керамику
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Впервые с помощью 4D-печати создали керамику 

Мир24 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Исследователи из Университета в Гонконге (Китай) изобрели первый в мире метод 4D-печати для керамики. Объекты могут иметь сложные формы и использоваться в различных сферах. Об этом сообщает Еcns.
В основу нового метода легла трехмерная печать с дополнительным элементом. Отмечается, что готовые изделия под действием температуры или магнитного поля могут менять свою форму, соединятся в более сложные фигуры.
Ученые решили поэкспериментировать именно с керамикой, поскольку у нее высокая температура плавления, поэтому ее нельзя сделать с помощью обычной лазерной печати. Чтобы решить эту проблему исследователи придумали «керамические чернила». Вещество, состоящее из полимеров и керамических наночастиц, делает детали податливыми для внешнего воздействия.
Разработчики не исключают, что их детище может быть использовано в электронных устройствах, в аэро— и космической промышленности. Поскольку керамика отличается своими свойствами в плане передачи электромагнитных сигналов.
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