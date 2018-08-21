Археологи нашли в Египте сыр возрастом более 3000 лет‍ 

ЦХИНВАЛ, 21 авг — Sputnik. Ученые из Каирского университета в ходе своих исследований обнаружили в египетской гробнице кусок сыра возрастом не менее 3200 лет, сообщает 360º.
Археологи нашли сыр, сделанный, по их предположениям, из смеси молока козы, овцы и буйволицы, в нескольких целых глиняных кувшинах. В куске сыра также нашли следы бактерий возбудителя бруцеллеза Brucella melitensis.
Исследователи сделали необычную находку в захоронении жреца, казначея и полководца Птахмеса, который был управляющим столицей Нижнего Египта в период 19-й династии Мэмфиса. Гробница была обнаружена учеными еще в XIX веке.