Археологи нашли в Египте сыр возрастом более 3000 лет‍

ЦХИНВАЛ, 21 авг — Sputnik . Ученые из Каирского университета в ходе своих исследований обнаружили в египетской гробнице кусок сыра возрастом не менее 3200 лет, сообщает 360º.

Археологи нашли сыр, сделанный, по их предположениям, из смеси молока козы, овцы и буйволицы, в нескольких целых глиняных кувшинах. В куске сыра также нашли следы бактерий возбудителя бруцеллеза Brucella melitensis.