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«Злые» роботы повышают эффективность действий людей
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«Злые» роботы повышают эффективность действий людей 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics.
Для исследования ученые попросили 58 молодых людей выполнить тест Струпа, психологический эксперимент, в ходе которого человек видит слово и должен указать, шрифтом какого цвета оно набрано. Это может вызвать трудности, когда, например, слово «зеленый» набрано красным. Годы психологических исследований показали, что люди лучше выполняют этот тест, когда находятся в состоянии стресса или из-за конкурентов, или из-за людей-надсмотрщиков.
Исследователи попросили участников эксперимента дважды выполнить задание. В первый раз они делали это одни. Во второй они выполняли тест или одни, или в присутствии робота.
Необычность заключалась в том, что участники уже успевали составить мнение о роботе, так как находились с ним в одном помещении перед началом теста. Иногда это общение было позитивным, робот проявлял признаки эмпатии и был дружелюбен (например, на вопрос, что между нами общего, робот отвечал: «У нас есть руки, два глаза, и мы оба милые»). В других же случаях робот вел себя плохо и даже отпускал негативные комментарии относительно умственных способностей собеседника.
Во время теста робот стоял сбоку, так, чтобы его было видно боковым зрением. Исследователи дистанционно контролировали движения машины (например, заставляя склонить голову в направлении человека) и эти движения были идентичны для каждого участника.
Под присмотром дружелюбного робота участники не стали действовать эффективнее. Когда же за людьми наблюдал «злой» робот, результаты улучшились значительно, как и в случае с предыдущими экспериментами, где были заняты человеческие наблюдатели.
Согласно исследованию, присутствие недружелюбного робота может повысить человеческую бдительность в той же мере, что и присутствие человека, хотя при этом робот может не делать вообще ничего.
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