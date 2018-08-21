Разработана технология, способная обезопасить космонавтов от радиации

Cолнечные протонные события (СПС), происходящие при выбросе высокоэнергетических протонов в космос во время извержений на поверхности Солнца, подвергают космонавтов опасности. Протоны могут проникать сквозь стены космических аппаратов и затем попадать в организм человека. Такое излучение способно моментально спровоцировать такие побочные эффекты, как тошнота, снижение производительности и другие острые радиационные синдромы, а также серьезные заболевания: рак, некроз тканей, сердечная недостаточность и поражение ЦНС.

В недавнем исследовании ученые описывают новое приспособление, предназначенное для защиты астронавтов от воздействия радиации. Устройство разработано для предстоящей миссии NASA Exploration Mission-1, при которой аппарат Orion облетит Луну для симуляции полета в глубокий космос.

На борту космического судна SEP Acute Radiation Risk Tool (так назвали устройство) будет в реальном времени сообщать о регистрации уровней излучения Центру управления космическими полетами. Эта информация поможет ученым моментально прогнозировать биологическое воздействие каждого СПС и выявлять опасность, которая грозит космонавтам, находящимся на космическом корабле.

График показывает поток радиации, зарегистрированный NASA Mars Science Laboratory по пути от Земли к Марсу. Уровнях радиации достигали пика во время солнечных протонных событий / © NASA

«Разработанный мною инструмент будет конвертировать проведенные измерения в данные, которые вы действительно хотите знать: во-первых, какую дозу получит каждый орган, — говорит Кристофер Мертенс, физик из Исследовательского центра NASA имени С. М. Лэнгли и автор нового исследования, опубликованного в журнале Space Weather Американского геофизического союза. — Следующий шаг: зная дозы, полученные органами, можно ответить на вопрос, какую биологическую реакцию организма следует ожидать».

Никогда прежде такого двухэтапного процесса не существовало. Мертенс уверен, что эта технология необходима, чтобы обезопасить космонавтов во время миссий в глубокий космос. Раньше было невозможно узнать, какому объему излучения подвергаются космонавты до СПС: согласно Мертенсу, эти показатели можно было получить только после события.

«В отсутствие защиты, которую нам обеспечивает окружающая среда на Земле, космонавтам следует опасаться острых эффектов радиации, таких как рвота, тошнота, слабость, утомленность, снижение производительности, — говорит Мертенс. — Тот факт, что мы отправляемся в глубокий космос, значительно ускоряет процесс точного описания окружающей среды».