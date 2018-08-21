Астрономы нашли кандидата на звание карликовой галактики в гало другой более крупной галактики

В ходе длительных наблюдений европейские астрономы все таки смогли подтвердить кандидата на звание карликовой галактики, расположенного в гало галактики NGC 4634. Новое исследование было представлено в статье, опубликованной 8 августа на сервере pre-print arXiv. Работа дает представление о природе и происхождении этого своеобразного объекта.

Спиральная галактика NGC 4634, расположенная на расстоянии около 62,3 миллиона световых лет от Земли, является членом кластера Девы. Она имеет динамическую массу галактики около 27 миллиардов солнечных масс и обладает повышенной звездообразующей активностью. Ее гало показывает диффузное рентгеновское излучение и имеет ярко выраженный диффузный ионизированный газовый компонент.

В 2008 году в гало NGC 4634, примерно в 4600 световых годах от средней плоскости спиральной галактики, был обнаружен кандидат на карликовую галактику. Первые наблюдения этого объекта показали, что это может быть звездная, богатая газом карликовая нерегулярная галактика, которая была изменена гравитационными силами NGC 4634. Однако для изучения ее реальной природы потребовалось намного больше усилий, чем ожидалось.

Фотография кандидата на звание карликовой галактики

Согласно новому исследованию, проведенному группой ученых под руководством Елены Стейн из Обсерватории Страсбурга Франция ), у астрономов получилось выяснить более подробную информацию о природе своеобразного объекта в гало NGC 4634. Исследование основано на анализе спектроскопических данных, собранных Космическим телескопом «Хаббл» (HST), гигантским метропольным радиотелескопом (GMRT) и 3,6-метровым телескопом Европейской южной обсерватории (ESO), а также фотометрией из исследованиями Sloan Digital Sky Survey (SDSS), с использованием базы данных Galaxy Evolution Explorer (GALEX).

«В этой статье мы представляем многочастотные данные о кандидате в карликовую галактику и гало NGC 4634», — пишут исследователи в статье.

Согласно исследованию, изображения r-диапазона, b-диапазона и люминесценции водорода-альфа показывают, что кандидат на карликовую галактику составляет приблизительно 1800 световых лет в диаметре и обладает звездообразующей активностью. Ученые обнаружили высокое содержание кислорода в этой галактике, что свидетельствует о том, что она была сформирована из предварительно обогащенного материала. Выяснилось, что материал, из которого был создан кандидат-карлик-галактика, был получен с диска NGC 4634 или, по крайней мере, обогащен химическими элементами оттуда.

Кроме того, наблюдения показали, что гелиоцентрические скорости кандидата карликовой галактики и его хозяина схожи, что указывает на их связь. Результаты исследований подтверждают, что гало NGC 4634 содержит звездообразующий объект значительного размера, который образован из газа, вышедшего из спиральной галактики. Это, по мнению авторов статьи, делает NGC 4634 отличной лабораторией для изучения эволюции галактик.

Астрономы отметили, что наиболее правдоподобной гипотезой, объясняющей происхождение звездообразующего объекта, является сценарий приливного карлика, в котором кандидат был сформирован из материала диска NGC 4634. Однако, для подтверждения этой информации и выяснения является ли этот объект карликовой галактикой или просто звездообразующей областью, необходимы дальнейшие наблюдения.