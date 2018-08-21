Впервые запечатлены флуктуации при квантовом фазовом переходе

Физики впервые смогли напрямую зафиксировать локальную динамику системы, которая совершает квантовый фазовый переход — аналог таких процессов, как конденсация и кристаллизация. В результате ученые пронаблюдали квантовый аналог пузырей пара, которые появляются в воде во время кипения. Результаты работы международного коллектива с участием сотрудников Новосибирского университета изложены в журнале Nature Physics.

Фазовые переходы происходят в окружающем мире повсеместно. К таким процессам, например, относится кипение жидкостей и плавление кристаллов. Существуют и более специальные фазовые переходы, которые определяют магнитные свойства металлов. В большей части встречающихся человеку в обычной жизни фазовых переходов главную роль играет температура — именно она определяет границы существования разных фаз. Однако специфические фазовые переходы квантовой природы возможны и при нулевой температуре, в которых основным внешним параметром будут другие величины, такие как магнитное поле или давление.

В процессе фазового перехода в непосредственной близости друг от друга могут сосуществовать области разных состояний: например, при кипении воды внутри нее находятся пузыри пара. Аналогичное явление имеет место и в квантовом режиме, в подобном случае им управляют квантовые флуктуации. Однако в классическом переходе за наличие пузырей отвечают колебания температуры, а в квантовом — принцип неопределенности, одним из следствий которого становится то, что в любой системе, даже вакууме, значения энергии изменяются во времени.

России и Физики не сомневались, что подобные «квантовые пузыри» одной фазы изменяются внутри другой, но непосредственно их наблюдать никому ранее не удавалось. Ученые из Израиля США впервые смогли это сделать, а также получить новую информацию о размерах, характерном времени и пространственном распределении подобных квантовых событий. Ученые использовали СКВИД-магнетометр, который может измерять крошеные вариации магнитного поля с разрешением менее микрона.

Эксперимент открывает новые возможности в исследованиях квантовых фаз материи. Подобные измерения размеров, динамики, распределения и взаимодействия явлений в квантовом режиме станут основой новых фундаментальных подходов к развитию квантовых технологий.

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