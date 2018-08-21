Ещё
Физики не могут объяснить загадочные фиолетовые радуги в небе Арктики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физики не могут объяснить загадочные фиолетовые радуги в небе Арктики 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Загадочные фиолетовые радуги, периодически возникающие в небесах над приполярными регионами Канады в последние три года, не могут быть разновидностью северного сияния, как раньше считали ученые. К такому выводу пришли физики, опубликовавшие статью в журнале GRL.
"Наш главный вывод — этот феномен, STEVE, не может быть одной из форм полярных сияний. Поэтому можно сказать, что мы опять ничего не знаем о нем. И это на самом деле очень круто, так как фотографы, как мы выяснили, знали о его существовании на протяжении многих лет. Мы и понятия не имели, что такие феномены могут возникать в атмосфере Земли", — заявил Би Галлардо-Лакур (Bea Gallardo-Lacourt) из университета Калгари (Канада).
Начиная с лета 2015 года, над Канадой и другими уголками Арктики стали появляться загадочные фиолетовые «радуги» и «мосты», которые освещают ночное небо на протяжении примерно 20-30 минут и затем исчезают. В общей сложности, добровольцам удалось зафиксировать свыше 30 случаев появления подобного сияния, что привлекло внимание ученых из НАСА.
Два года назад спутники из флотилии Swarm пролетели над подобными образованиями и получили первые данные по их структуре. Эти фиолетовые сияния, как обнаружили изучившие эти сведения ученые, на самом деле возникали в результате необычного взаимодействия солнечных электронов и магнитного поля Земли, похожего по механизму работы на северные сияния.
Весной этого года, как рассказывает Галлардо-Лакур, он и его команда анализировали данные, которые климатический спутник POES-17 получил во время пролета над фиолетовыми радугами в недавнем прошлом. В марте 2008 года подобная структура возникла над восточной частью канадской Арктики в удачный момент времени, когда на нее были направлены наземные телескопы сети ASI.
В отличие от зондов Swarm, не предназначенных для прямых наблюдений за полярными сияниями, POES-17 был оснащен особым прибором, детектором частиц TED. Он позволял подсчитывать число «солнечных» электронов и других частиц, «падающих» в атмосферу Земли из космоса, и оценивать их влияние на атмосферу.
Используя снимки с наземных телескопов, ученые вычислили точное время появления «Стива» в небе над Арктикой и проверили, действительно ли он был порожден вспышкой солнечной активности, анализируя данные TED.
Оказалось, что STEVE возник в том месте, где спутник зафиксировал неожиданно малое число электронов и протонов. Это означает, что фиолетовые радуги никак не связаны с солнечной активностью и космическими заряженными частицами, и что они возникают в верхних слоях атмосферы Земли каким-то другим, пока неизвестным науке способом.
Как отмечает Галлардо-Лакур, ученые нашли намеки на то, что в это время в верхних слоях атмосферы Земли присутствовало неожиданно много протонов низких энергий. Эти частицы, как предполагают физики, могли разогреть ионосферу и запустить в ней какие-то процессы, способные порождать фиолетовые радуги.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии "Загул украинских офицеров". С чем связано обострение в Донбассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине сделку по захваченному судну113
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине15
Умер «русский Тарзан»25
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ169
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель216
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение