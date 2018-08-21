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Обвинённому в госизмене 64-летнему учёному вызвали скорую в Мосгорсуд
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Обвинённому в госизмене 64-летнему учёному вызвали скорую в Мосгорсуд 

Говорит Москва 25 минут назад
Об аресте доктора технических наук из Новочеркасска стало известно в конце июля. Темирёв содержится в СИЗО «Лефортово». Учёному вменяют передачу секретной информации об оборудовании, которое он разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама.
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