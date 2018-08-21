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Обвинённому в госизмене 64-летнему учёному вызвали скорую в Мосгорсуд
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Обвинённому в госизмене 64-летнему учёному вызвали скорую в Мосгорсуд
Говорит Москва
25 минут назад
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Об аресте доктора технических наук из
Новочеркасска
стало известно в конце июля. Темирёв содержится в
СИЗО «Лефортово»
. Учёному вменяют передачу секретной информации об оборудовании, которое он разрабатывал вместе с аспирантом из
Вьетнама
.
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