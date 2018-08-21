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Китай отправит двух роботов для изучения Луны
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Китай отправит двух роботов для изучения Луны 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Представители Китайского национального космического управления (CNSA) сообщили о предстоящем старте с космодрома Сичан ракеты-носителя Long March 3B, с помощью которой на поверхность Луны в рамках программы Chang’e-4 будет доставлен стационарный космический аппарат и луноход, рассчитанные соответственно на год и три месяца активной работы. Связь с ними будет осуществляться через уже запущенный специальный ретрансляционный спутник. Лунная миссия направлена на достижение нескольких целей — изучение происхождения Луны и проверку возможностей оборудования космических аппаратов. В частности, специалисты CNSA намерены определить, насколько обратная сторона Луны пригодна для установления лунного телескопа. Ученые не сомневаются, что фотоснимки, полученные с его помощью невозможно сделать в земных условиях.
По мнению экспертов, результаты исследований программы Chang’e-4 безусловно помогут в осуществлении будущей пилотируемой космической экспедиции.
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