NASA сообщило, что их космический корабль преодолел половину пути до Марса

По состоянию на 20 августа космический аппарат прошел172 миллиона миль (277 миллионов километров) с момента его запуска 107 дней назад. Планируется, что еще через 98 дней, преодолев еще 129 миллионов миль (208 миллионов километров), он приземлится в регионе Марса под названием Elysium Planitia, и станет первой миссией по изучению подземного интерьера Красной планеты. Основная цель InSight — это исследование ландшафта, включая сейсмические исследования, геодезию и теплообмен.

Команда InSight использует время до прибытия космического корабля на Марс не только для того, чтобы планировать и отрабатывать этот ответственный для них день, но также и для того, чтобы активировать и проверить подсистемы космического аппарата, жизненно важные для круизных, десантных и наземных операций, включая высокочувствительные научные инструменты.

Сейсмометр InSight, который будет использоваться для обнаружения землетрясений на Марсе, отправил сигнал о полной готовности 19 июля. Инструмент SEIS (сейсмический эксперимент для внутренней структуры) представляет собой шестисенсорный сейсмометр, объединяющий два типа датчиков для измерения движения земли на широком диапазоне частот. Это позволит ученым заглянуть во «внутренний мир» Марса.

«Мы завершили проверку эффективности 19 июля, все прошло успешно», — сказал Брюс Банердт, главный исследователь InSight из Лаборатории реактивного движения НАСА

Команда также проверила инструмент, который будет измерять количество тепла, выходящего с Марса. После установки на поверхность прибор InSight Heat Flow и Physical Properties Package (HP3) будет использовать механическую ручку с самонажатием, пробивающуюся на глубину от 10 до 16 футов (от 3 до 5 метров). Измерения датчиками на моле и научном тросе от моля до поверхности дадут первое точное определение количества тепла, выходящего изнутри планеты. Проверка состояла в включении питания основной электроники для прибора, выполнении проверок его элементов и сенсорных приборов, использовании некоторых внутренних нагревателей прибора и считывании сохраненных настроек в электронном модуле.

Третье из трех основных исследований InSight — «Эксперимент по ротации и внутренней структуре» (RISE) — этот инструмент использует радиосвязь космического корабля с Землей для оценки возмущений оси вращения Марса. Эти измерения могут предоставить информацию о ядре планеты.

«Мы используем радиостанцию космического корабля со дня запуска и наши разговоры с InSight оказались очень душевными, поэтому мы очень рады работать с RISE», — сказал Банердт.

Камеры аппарата также отлично зарекомендовали себя, показав космический корабль изнутри — внутри корпуса космического корабля. Если все пойдет так, как планировалось, камера выберет первый образ Elysium Planitia спустя всего несколько минут после того, как InSight коснется поверхности Марса.