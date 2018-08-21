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Китайские физики нашли новый вид топологического полуметалла
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Китайские физики нашли новый вид топологического полуметалла 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хэфэй, 21 августа /Синьхуа/ — Исследователи из Лаборатории высокого магнитного поля Академии наук Китая обнаружили новый вид топологического полуметалла — многослойный PtBi2.
Топологические полуметаллы, по словам ученых, обладают необычными магнитотранспортными свойствами и сверхпроводимостью, что очень важно для разработки потребляющих мало энергии электронных приборов в перспективе. В связи с этим, их изучение считается одним из приоритетных направлений современной физики конденсированного состояния.
Группа ученых под руководством старшего научного сотрудника лаборатории Тянь Минляна получила монокристалл PtBi2.
Как показывают результаты экспериментов, благодаря многослойной структуре, новый материал отличается тем, что его будет легче использовать для изготовления микро— и наноустройств.
Открытие может послужить предпосылкой для изучения необычных физических явлений и более глубокого понимания свойств фундаментальных частиц, полагают ученые.
Результаты исследования китайских физиков были опубликованы в последнем номере журнала Nature Communications. -0-
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