Необычно яркий астероид пролетел над США

Астероид был замечен 17 августа на территории штата Алабама в США . Свечение метеорита было в 40 раз сильнее сияния Луны. Об этом сообщил RT.

Жители штата и шесть метеорных камер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США ( NASA ) смогли заснять на видео падение огненного шара.

По информации газеты «Известия», Небесное тело заметили на высоте около 93 км в районе поселения Теркитаун. Скорость его падения составила более 86,4 километров в час. После метеорит раскололся на высоте около 29 км над землей. По словам ученых, диаметр астероида составил 183 сантиметра.