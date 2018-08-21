Необычно яркий астероид пролетел над США 

Астероид был замечен 17 августа на территории штата Алабама в США. Свечение метеорита было в 40 раз сильнее сияния Луны. Об этом сообщил RT.
Жители штата и шесть метеорных камер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) смогли заснять на видео падение огненного шара.
По информации газеты «Известия», Небесное тело заметили на высоте около 93 км в районе поселения Теркитаун. Скорость его падения составила более 86,4 километров в час. После метеорит раскололся на высоте около 29 км над землей. По словам ученых, диаметр астероида составил 183 сантиметра.