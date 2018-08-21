Ученые обнаружили, что контактные линзы негативно влияют на Мировой океан

Исследователи заявили, что использование контактных линз пагубно влияет на Мировой океан. Об этом передает "Вечерняя Москва"

"Из-за мелких кусочков пластика, попадающих в реки или океан, создается угроза для обитателей водного мира", — отметил автор доклада Рольф Холден.

Он также подчеркнул, что только в США около 45 миллионов человек носят контактные линзы и смывают их в раковину или унитаз. В итоге, в сточные воды США ежегодно попадает почти 2,9 миллиарда линз, что составляет от шести до десяти тонн.

Согласно результатам эксперимента удалось выяснить, что линзы могут накапливать токсины из окружающей среды и передавать их вверх по пищевой цепи. Такая тенденция может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье людей.