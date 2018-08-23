OSIRIS-REx приступил к финальной стадии перелета к астероиду Бенну

Выход на низкую орбиту (в 4,5 км над поверхностью астероида) запланирована на конец 2018 года; с этого расстояния аппарат будет фотографировать Бенну в разных диапазонах. Посадка должна состояться в 2019 году; следующие два года аппарат будет изучать состав грунта, составлять геологическую карту и брать пробы, которые в 2023 году должны вернуться на Землю.

К 22 августа 2018 года OSIRIS-REx преодолел уже больше половины (51%) расстояния до астероида Бенну; осталось пройти еще 2 миллиона километров. В сентябре 2016 года аппарат покинул пределы земной атмосферы с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Астероид Бенну — крупный околоземный астероид спектрального класса B, к которому относят относительно редкие углеродные астероиды, состоящие, предположительно, из вещества туманности, коллапс которой породил Солнце и большую часть объектов Солнечной системы.

Если миссия завершится успешно, OSIRIS-REx станет вторым аппаратом в истории, севшим на поверхность астероида; первыми стали японские станции «Хаябуса» и «Хаябуса-2»; первая восемь лет назад доставила на Землю образцы грунта с астероида Итокава, вторая которая прибыла к своей цели — астероиду Рюгю — 27 июля этого года, и должна вернуться с образцами в 2020 году.