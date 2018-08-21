Ещё
Космическая станция приблизилась к астероиду Бенну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космическая станция приблизилась к астероиду Бенну 

Ридус 14 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Астрономы NASA заявили, что околоземный астероид Бенну, ранее называвшийся 1999 RQ36, в следующем веке может столкнуться с Землей. Вероятность, согласно подсчетам, составляет 1 к 2 700.
Чтобы проверить эту теорию ученые воспользовались данными с межпланетной станции OSIRIS-REx, которая вышла на орбиту 8 сентября 2016 года. Ее задача — исследование астероида Бенну и доставка грунта с его поверхности на Землю.
Космическая станция добиралась до астероида почти два года, и в конце прошлой недели OSIRIS-REx приблизилась к Бенну и начала свою миссию.
Однако до полного сближения еще далеко. Сейчас станция находится на расстоянии двух миллионов километров от астероида. Она достигнет дистанции в 500 метров только к декабрю, — пояснили в агентстве.
Астрономы планируют, что аппарат будет находиться рядом с астероидом всего два года, и этого времени должно хватить, чтобы исследовать Бенну. Одной из последних задач станции станет забор грунта с его поверхности. На Землю аппарат должен вернуться в конце 2023 года.
Специалисты NASA рассказали, что изучение астероида Бенну необходимо не только из-за угрозы столкновения, но и потому, что его состав может многое рассказать об эволюции нашей Солнечной системы.
Предполагается, что подобные старые астероиды богаты углеродом, а это значит, что такие астероиды могли занести на Землю аминокислоты, из-за чего и началась жизнь.
Астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте. Название для астероида было предложено 9-летним мальчиком во время конкурса среди школьников.
Ридус: последние новости
Каждая третья суперземля может быть планетой-океаном Операторы назвали дату отмены роуминга Самый древний сыр в мире оказался смертельно опасен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине сделку по захваченному судну113
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине15
Умер «русский Тарзан»25
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ169
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель216
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение