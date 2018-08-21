Космическая станция приблизилась к астероиду Бенну

Астрономы NASA заявили, что околоземный астероид Бенну, ранее называвшийся 1999 RQ36, в следующем веке может столкнуться с Землей. Вероятность, согласно подсчетам, составляет 1 к 2 700.

Чтобы проверить эту теорию ученые воспользовались данными с межпланетной станции OSIRIS-REx, которая вышла на орбиту 8 сентября 2016 года. Ее задача — исследование астероида Бенну и доставка грунта с его поверхности на Землю.

Космическая станция добиралась до астероида почти два года, и в конце прошлой недели OSIRIS-REx приблизилась к Бенну и начала свою миссию.

Однако до полного сближения еще далеко. Сейчас станция находится на расстоянии двух миллионов километров от астероида. Она достигнет дистанции в 500 метров только к декабрю, — пояснили в агентстве.

Астрономы планируют, что аппарат будет находиться рядом с астероидом всего два года, и этого времени должно хватить, чтобы исследовать Бенну. Одной из последних задач станции станет забор грунта с его поверхности. На Землю аппарат должен вернуться в конце 2023 года.

Специалисты NASA рассказали, что изучение астероида Бенну необходимо не только из-за угрозы столкновения, но и потому, что его состав может многое рассказать об эволюции нашей Солнечной системы.

Предполагается, что подобные старые астероиды богаты углеродом, а это значит, что такие астероиды могли занести на Землю аминокислоты, из-за чего и началась жизнь.