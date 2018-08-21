Ещё
На Луне была обнаружена замёрзшая вода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы

На Луне была обнаружена замёрзшая вода 

Реальный мир космоса 50 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Учёные наконец-то дали официальное подтверждение тому, что на спутнике Земли всё-таки есть вода, хотя и в твёрдой форме. И теперь, для большинства исследователей, которые работают в этом направлении, самой приоритетной задачей является изучение природы льда на Луне, а также его потенциального применения.
Как оказалось, замёрзшая вода находится на полюсах Луны в тени кратеров, куда практически не поступает солнечная радиация. Температура на поверхности не превышает двухсот пятидесяти градусов мороза. При этом, на южном полюсе лёд находится в самих кратерах, тогда как на противоположном замёрзшая вода хаотично разбросана по всей поверхности.
Учёные Гавайского университета проанализировали все имеющиеся данные по этому поводу, которые были получены с помощью спектрометра М3. Как оказалась, миссия Chandrayaan-1 одиннадцатилетней давности имела большое значение, так как помогла впоследствии определить на Луне воду в разных её формах.
Учёные НАСА отметили, что если на территории спутника будет обнаружено достаточно много льда, то его в дальнейшем можно будет использовать в качестве ресурса для будущих исследований и экспедиций. Кроме того, наличие льда вновь возвращает учёных к теории о существовании жизни на Луне.
Реальный мир космоса: последние новости
Новые данные ошеломили ученых: планет с водой на поверхности гораздо больше, чем ожидалось НАСА заметило огромную, светящуюся «водородную стену» на краю нашей солнечной системы Самые древние галактики обнаружены в окрестностях Млечного Пути
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы205
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян86
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель208
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе63
В преступном мире России началась «русская весна»77
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
03:40
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Недвижимость Прибалтика
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение