На Луне была обнаружена замёрзшая вода

Учёные наконец-то дали официальное подтверждение тому, что на спутнике Земли всё-таки есть вода, хотя и в твёрдой форме. И теперь, для большинства исследователей, которые работают в этом направлении, самой приоритетной задачей является изучение природы льда на Луне, а также его потенциального применения.

Как оказалось, замёрзшая вода находится на полюсах Луны в тени кратеров, куда практически не поступает солнечная радиация. Температура на поверхности не превышает двухсот пятидесяти градусов мороза. При этом, на южном полюсе лёд находится в самих кратерах, тогда как на противоположном замёрзшая вода хаотично разбросана по всей поверхности.

Учёные Гавайского университета проанализировали все имеющиеся данные по этому поводу, которые были получены с помощью спектрометра М3. Как оказалась, миссия Chandrayaan-1 одиннадцатилетней давности имела большое значение, так как помогла впоследствии определить на Луне воду в разных её формах.