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Новые технологии позволят подтвердить или опровергнуть существование облака Оорта
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Новые технологии позволят подтвердить или опровергнуть существование облака Оорта 

Реальный мир космоса 47 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Достаточно длительное время учёные всего мира убеждены в том, что где-то на краю Солнечной системы существует так называемое скопление планетезималей под названием облако Оорта. Своё имя космическое формирование получило в честь известного голландского исследователя. Предположительно, это облако находится в пятидесяти тысячах астрономических единиц от Солнца. Однако, до сих пор учёные так и не получили достоверной информации по поводу правильности своих рассуждений.
Как оказалось, причина затруднений в поиске облака Оорта заключается в том, что оно находится слишком далеко от Солнца и рассеяно по большой территории, хотя общая масса объектов не превышает двадцати масс Земли. Соответственно, с помощью современных телескопов обнаружить наличие этих объектов очень сложно, так как они отражают очень мало света.
Одни из пенсильванских учёных решили, что доказать или же опровергнуть наличие этого космического формирования можно будет с помощью анализа карты реликтового излучения, которое можно получить с помощью спутника Планк. И, если их работа будет проходить в соответствии с планами, то уже совсем скоро мы сможем узнать, существует ли на самом деле облако Оорта или источником долгопериодических комет является что-то другое.
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