НАСА опубликовало уникальную съемку Луны

Астрономы НАСА создали уникальное видео Луны: снимки сразу нескольких космических аппаратов показывают четкую границу темной и светлой стороны спутника.

Основную часть материала снял космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — это автоматическая межпланетная станция НАСА, которая служит своего рода искусственным спутником Луны.

Сотрудники космического центра имени Годдарда смонтировали полученную информацию в один ролик и добавили музыкальное сопровождение: «Лунный свет» Клода Дебюсси ложится на видео идеально.

Ролик стал своего рода данью уважения LRO. Его предполагалось вывести на лунную орбиту всего на год, но аппарат работает до сих пор и уже несколько раз передавал НАСА ценную информацию.