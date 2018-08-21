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НАСА опубликовало уникальную съемку Луны
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НАСА опубликовало уникальную съемку Луны 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Астрономы НАСА создали уникальное видео Луны: снимки сразу нескольких космических аппаратов показывают четкую границу темной и светлой стороны спутника.
Основную часть материала снял космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — это автоматическая межпланетная станция НАСА, которая служит своего рода искусственным спутником Луны.
Сотрудники космического центра имени Годдарда смонтировали полученную информацию в один ролик и добавили музыкальное сопровождение: «Лунный свет» Клода Дебюсси ложится на видео идеально.
Ролик стал своего рода данью уважения LRO. Его предполагалось вывести на лунную орбиту всего на год, но аппарат работает до сих пор и уже несколько раз передавал НАСА ценную информацию.
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