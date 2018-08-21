В РФ появится ракета с новой системой управления

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Роскосмос разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.Хруничева
До конца эксплуатации ракеты со старой системой управления осталось несколько пусков.
Специалисты космического центра им. М. В. Хруничева ведут работы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления.
«В настоящее время ГКНПУ им. Хруничева создает модификацию этого носителя ("Рокота" — прим.ред.) — ракету-носитель "Рокот-2"», — говорится в материалах Роскосмоса.
В настоящее время в «Рокот» внедрена украинская система управления, которая после окончания эксплуатации будет заменена на российскую.
Впервые о работе над модифицированной версией ракеты заявили в марте 2018 года. Решение было обусловлено политикой импортозамещения.
Ракета «Рокот» используется для коммерческих запусков, начиная с 2000 года, с 2005 — для федеральных. Всего за весь период было осуществлено 28 запусков.
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