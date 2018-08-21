В РФ появится ракета с новой системой управления

Роскосмос разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления

До конца эксплуатации ракеты со старой системой управления осталось несколько пусков.

«В настоящее время ГКНПУ им. Хруничева создает модификацию этого носителя ("Рокота" — прим.ред.) — ракету-носитель "Рокот-2"», — говорится в материалах Роскосмоса.

В настоящее время в «Рокот» внедрена украинская система управления, которая после окончания эксплуатации будет заменена на российскую.

Впервые о работе над модифицированной версией ракеты заявили в марте 2018 года. Решение было обусловлено политикой импортозамещения.

Ракета «Рокот» используется для коммерческих запусков, начиная с 2000 года, с 2005 — для федеральных. Всего за весь период было осуществлено 28 запусков.