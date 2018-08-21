На космодроме Восточный началось строительство для запусков «Ангары»

На российском гражданском космодроме Восточный началась строительство инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара», следует из материалов Центра Хруничева на форуме «Армия-2018».

«На космодроме Восточный идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур»», — говорится в материалах.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей различного класса, которые разрабатываются Центром Хруничева.