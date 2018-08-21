Уральские ученые отправились за метеоритами в пустыню Гоби 

Экспедиция из шести сотрудников уральского физико-технологического института вылетает сегодня в Улан-Батор.
На территории обширного региона в Центральной Азии экспедиция будет искать космическое вещество. Ученые вуза будет работать вместе с коллегами Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.
"Изначально мы планировали кольцевой маршрут — около четырех тысяч километров от Улан-Батора до юго-западной части пустыни Гоби и обратно. Однако, из-за обильных осадков на территории Монголии, вероятнее всего, он будет скорректирован. Решим на месте по ситуации", — говорит руководитель поискового отряда УрФУ Александр Пастухович.
Экспедиция продлится до 8 сентября.
Напомним, это четвертая зарубежная вылазка наших ученых за метеоритами. В мае 2016-го научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» доставило в Санкт-Петербург порядка 30 килограммов образцов, найденных в Антарктиде уральским исследователями. В начале 2017-го экспедиция вернулась из иранской пустыни Лут с богатой коллекцией образцов разного рода — общий вес находок превысил 12 килограммов, и большая их часть имеет внеземное происхождение. В том же году в октябре из Чили на Урал привезли в общей сложности 15 килограммов небесных камней — пять разных образцов из пустыни Атакама.