Уральские ученые отправились за метеоритами в пустыню Гоби

Экспедиция из шести сотрудников уральского физико-технологического института вылетает сегодня в Улан-Батор

Монголии. На территории обширного региона в Центральной Азии экспедиция будет искать космическое вещество. Ученые вуза будет работать вместе с коллегами Института астрономии и геофизики Академии наук

"Изначально мы планировали кольцевой маршрут — около четырех тысяч километров от Улан-Батора до юго-западной части пустыни Гоби и обратно. Однако, из-за обильных осадков на территории Монголии, вероятнее всего, он будет скорректирован. Решим на месте по ситуации", — говорит руководитель поискового отряда УрФУ Александр Пастухович.

Экспедиция продлится до 8 сентября.