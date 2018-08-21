РКЦ «Прогресс»: основным объектом исследования на аппарате «Бион-М» №2 станут мыши

КУБИНКА / Московская область /, 21 августа. / ТАСС /. Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» продолжает работы по созданию научно-исследовательского космического аппарата «Бион-М» №2, основным объектом исследования на нем станут мыши. Об этом во вторник сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности генерального директора Центра Дмитрий Баранов

"РКЦ «Прогресс» продолжает работу по созданию научно-исследовательского космического аппарата «Бион-М» №2. Основным объектом исследования станут лабораторные мыши", — сказал он.

При этом Баранов рассказал, что аппарат предназначен для проведения широкого ряда исследований в области биомедицины, гравитационной биологии и биотехнологии, а также радиационно-физических и радиобиологических экспериментов.

Ранее сообщалось, что запуск биоспутника «Бион-М» №2 перенесен с 2021 года на весну 2022 года.

Эксперименты на «Бионах»

"Бион" — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости.

США, Франции, Италии, Германии и Первый «Бион-М» был запущен на орбиту 19 апреля 2013 года, через месяц он приземлился под Оренбургом . На борту аппарата в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. Во время полета проводилось 30 экспериментов, в программу послеполетных исследований были включены 79 научных экспериментов, разработанных российскими учеными совместно со специалистами Украины Южной Кореи . Однако после приземления оказалось, что все монгольские песчанки погибли из-за того, что еда и кислород им не подавались, по этой же причине погибла и часть мышей.

Третий «Бион-М», на борту которого ученые надеются создать искусственную гравитацию, планируется запустить в 2025 году.