Ученые: личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет

Американские ученые из Хьюстонского университета в ходе научных изысканий выяснили, что личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет, несмотря на возрастные изменения.

Исследование началось еще в 1960 году. Были обследованы 440 тысяч учеников американских школьников. Были изучены особенности характера: экстраверсия, доброжелательность, сознательность и другие качества. Через 50 лет психологи установили, что личностные черты человека бывают пластичны, но изменения накапливаются с возрастом, пишет «ФАН».

Примерно 40% испытуемых показали изменения в каждой из черт характера, в то время как оставшиеся 60% оказались стабильны.

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