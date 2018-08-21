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Ученые: личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет
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Ученые: личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет 

Свободная пресса 1 час назад
Американские ученые из Хьюстонского университета в ходе научных изысканий выяснили, что личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет, несмотря на возрастные изменения.
Исследование началось еще в 1960 году. Были обследованы 440 тысяч учеников американских школьников. Были изучены особенности характера: экстраверсия, доброжелательность, сознательность и другие качества. Через 50 лет психологи установили, что личностные черты человека бывают пластичны, но изменения накапливаются с возрастом, пишет «ФАН».
Примерно 40% испытуемых показали изменения в каждой из черт характера, в то время как оставшиеся 60% оказались стабильны.
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