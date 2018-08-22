Ученые: лень является главным двигателем эволюции

Американские ученые из Университета Канзаса в ходе научных изысканий установили, что главным двигателем эволюции является лень.

По словам исследователей, эволюцию толкали вперед самые «ленивые» животные, пишет «ФАН».

Специалисты сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их вымерших родичей. Выяснилось, что вымершие беспозвоночные в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сейчас. Эксперты объясняют это тем, что «активный образ жизни» очень отрицательно сказывался на продолжительности жизни.

Ученые отметили, что эволюция способствует выживанию лишь самых неторопливых и апатичных животных.

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