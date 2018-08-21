Ученые СФУ нашли способ управлять загрязнением воздуха в Красноярске

В Сибирском федеральном университете предложили делать точные прогнозы по загрязнению атмосферы, при этом учитывая рельеф города. По мнению ученых, это поможет в управлении качеством воздуха в столице региона. Об этом сообщил сайт газеты «Городские Новости».

Эксперты пришли в своих работах к выводу, что сложный рельеф Красноярска влияет на распространение загрязняющих веществ в атмосфере. Грязный воздух скапливается под инверсионным слоем в период неблагоприятных метеоусловий.

Ученые считают, если обладать высокоточной моделью рельефа Красноярска, то можно определить емкость атмосферы в любых метеоусловиях, а это поможет принять необходимые меры и обязать предприятия города сократить выбросы.

Стоит отметить, что цифровая модель не только поможет решить проблему с грязным воздухом, но и позволит предотвращать и оперативно реагировать на опасные природные ситуации: наводнения, землетрясения, оползни.