Разработка ученых СФУ позволит прогнозировать загрязнение воздуха в Красноярске

Учёные Сибирского федерального университета разработали цифровую модель рельефа Красноярска и его окрестностей. Карта позволяеи прогнозировать распространение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Специалисты смогут благодаря разработке оценить потенциал воздушного бассейна над Красноярском — объём атмосферы, определяющий условия распределения загрязняющих веществ при различных метеорологических условиях.

«Повышение концентраций загрязняющих веществ в воздухе нашего города отмечается в периоды неблагоприятных метеорологических условий, одним из которых является температурная инверсия в пограничном слое атмосферы. В таких условиях загрязняющие вещества скапливаются под инверсионной «крышкой», а мощность инверсионного слоя определяет время, в течение которого содержание различных соединений в воздухе превысит установленные нормативы. Совмещая цифровую модель рельефа с параметрами инверсионного слоя, можно узнать через сколько часов предельно допустимая концентрация по какому-либо веществу будет превышена. Это открывает новые возможности для оперативного управления качеством атмосферного воздуха», — рассказывает Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии СФУ.

В составлении карты участвовали и экологи, и IT-специалисты. Чтобы карта была максимально точной, использовались технологии дистанционного зондирования Земли.

Ученые уверены, что их разработка будет востребованной и обязательно найдет применение при прогнозировании, а значит, и предотвращении опасных ситуаций.

Фото: пресс-служба СФУ