Специалисты считают, что произойдет климатическая катастрофа из-за таяния вечных льдов

Возможно, что сильнее будет ускорен процесс изменения климата.

Экологи в течение долгого временили считали, что из-за глобального потепления произойдет выброс углерода, хранящегося в замороженной почве Арктики. После чего ускорится изменения климата.

Так, новые наблюдения показывают, резкое таяние льдов под арктическими озерами еще сильнее угрожает климату. По заявлению ученых, опасность возникла раньше, чем прогнозировалось.

В материале издания Nature Communication уточняется, интенсивные выбросы углерода из вечных льдов будут возрастать ежегодно.

В результате чего, как отмечает эколог Кэйти Энтони, через несколько десятилетий выброс углерода достигнет своего пика.