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Специалисты считают, что произойдет климатическая катастрофа из-за таяния вечных льдов
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Специалисты считают, что произойдет климатическая катастрофа из-за таяния вечных льдов 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Возможно, что сильнее будет ускорен процесс изменения климата.
Экологи в течение долгого временили считали, что из-за глобального потепления произойдет выброс углерода, хранящегося в замороженной почве Арктики. После чего ускорится изменения климата.
Так, новые наблюдения показывают, резкое таяние льдов под арктическими озерами еще сильнее угрожает климату. По заявлению ученых, опасность возникла раньше, чем прогнозировалось.
В материале издания Nature Communication уточняется, интенсивные выбросы углерода из вечных льдов будут возрастать ежегодно.
В результате чего, как отмечает эколог Кэйти Энтони, через несколько десятилетий выброс углерода достигнет своего пика.
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