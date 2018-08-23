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С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
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С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Vega 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Ракета-носитель Vega со спутником Aeolus, предназначенным для изучения ветров, успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Изначально предполагалось, что старт ракеты будет произведен в ночь на среду, однако был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Старт состоялся в 18.20 местного времени (0.20 мск). Трансляция запуска велась на сайте компании-оператора Arianespace.
Aeolus — первый спутник, разработанный для Европейского космического агентства (ЕSA) для дистанционного зондирования ветра. Запуск спутника позволит получить данные, необходимые для улучшения качества прогнозов погоды, а также будет способствовать долгосрочным исследованиям климата.
Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space. Он должен отделиться от ракеты спустя 54 минуты и 57 секунд после старта.
Запуск ракеты-носителя Vega стал первым в 2018 году и 12-м за более чем шесть лет.
Vega — легкая ракета-носитель, названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Первый запуск четырехступенчатой РН состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру (Французская Гвиана).
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