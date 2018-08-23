С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega

С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Vega

Ракета-носитель Vega со спутником Aeolus, предназначенным для изучения ветров, успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Изначально предполагалось, что старт ракеты будет произведен в ночь на среду, однако был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Старт состоялся в 18.20 местного времени (0.20 мск). Трансляция запуска велась на сайте компании-оператора Arianespace

Aeolus — первый спутник, разработанный для Европейского космического агентства (ЕSA) для дистанционного зондирования ветра. Запуск спутника позволит получить данные, необходимые для улучшения качества прогнозов погоды, а также будет способствовать долгосрочным исследованиям климата.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space. Он должен отделиться от ракеты спустя 54 минуты и 57 секунд после старта.

Запуск ракеты-носителя Vega стал первым в 2018 году и 12-м за более чем шесть лет.

Vega — легкая ракета-носитель, названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Первый запуск четырехступенчатой РН состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру (Французская Гвиана).