Лучшее за день. 20 августа

Как ошибки в коде могут помешать хакерам, почему ящерицы не могут вырастить копию своего хвоста, как проверить общую теорию относительности в квантовом мире и сколько воды на экзопланетах на самом деле, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Чтобы помешать хакерам использовать ошибки в программном коде, специалисты по кибербезопасности добавили в него ошибок.

Потеряв хвост, саламандры выращивают совершенно такой же. Однако ящерицы так не могут, и ученые выяснили, почему.

Яд паука-кругопряда может останавливать гибель нервных клеток. Ученые планируют на его основе создать лекарство от нейродегенеративных заболеваний.

Вдохновившись веществами из кольцевых зубов кальмара, ученые создали материал, теплопроводностью которого можно управлять.

На экзопланетах, не очень сильно отличающихся от Земли по размеру, может быть гораздо больше воды, чем считалось ранее.

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Физики вывели квантовые аналоги одной из основополагающих идей общей теории относительности — принципа эквивалентности. И придумали эксперименты, чтобы проверить, работает ли этот принцип в квантовом мире.

Полезны ли рабочие тетради и почему их обсуждают на специальном круглом столе, рассказываем в нашем материале.

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