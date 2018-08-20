Ещё
Лучшее за день. 20 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшее за день. 20 августа 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Как ошибки в коде могут помешать хакерам, почему ящерицы не могут вырастить копию своего хвоста, как проверить общую теорию относительности в квантовом мире и сколько воды на экзопланетах на самом деле, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Чтобы помешать хакерам использовать ошибки в программном коде, специалисты по кибербезопасности добавили в него ошибок.
Потеряв хвост, саламандры выращивают совершенно такой же. Однако ящерицы так не могут, и ученые выяснили, почему.
Яд паука-кругопряда может останавливать гибель нервных клеток. Ученые планируют на его основе создать лекарство от нейродегенеративных заболеваний.
Вдохновившись веществами из кольцевых зубов кальмара, ученые создали материал, теплопроводностью которого можно управлять.
На экзопланетах, не очень сильно отличающихся от Земли по размеру, может быть гораздо больше воды, чем считалось ранее.
Лучшие научно-популярные лекции, фестивали и мастер-классы выбирайте в еженедельном дайджесте от Indicator.Ru.
Физики вывели квантовые аналоги одной из основополагающих идей общей теории относительности — принципа эквивалентности. И придумали эксперименты, чтобы проверить, работает ли этот принцип в квантовом мире.
Полезны ли рабочие тетради и почему их обсуждают на специальном круглом столе, рассказываем в нашем материале.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Воды на экзопланетах оказалось гораздо больше, чем считали ранее Найдены самые первые галактики Вселенной Лучшее за день. 15 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине159
Меладзе попросил грузинское гражданство69
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера70
Подстава для Загитовой и другие события дня6
Стала известна причина смерти Исакова31
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение