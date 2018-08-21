Залежи льда обнаружены на полюсах Луны

Ученые из нескольких университетов США предположили наличие на поверхности Луны огромных залежей льда. Как и в случае с Землей, сконцентрирован лед на полюсах спутника.

На эту мысль ученых натолкнул небольшой наклон оси вращения Луны — а также Меркурия и Цереры — по отношению к плоскости эклиптики, передает Газета.ру выдержки из доклада, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В результате возникло предположение, что в полярных областях таких планет и спутников могли возникнуть затененные места, куда не падает солнечный свет и где должна быть низкая температура. Подтвердить это предположение удалось при помощи метода спектроскопии, позволивший зафиксировать в тех местах излучение молекул воды.

"Мы нашли прямое и решающее доказательство наличия обнаженного водяного льда в лунных полярных областях. Избыток и распределение льда на Луне отличаются от ситуации на других безатмосферных тел Солнечной системы, таких, как Меркурий и Церера, что может быть связано с уникальным формированием и эволюции нашей Луны", — резюмируется в докладе.

Развивая эту мысль ученые предположили, что, если на ранних этапах на Луне в течение долгого времени присутствовала вода и подходящая атмосфера, то «лунная поверхность, по крайней мере временно, могла быть пригодна для зарождения жизни»,