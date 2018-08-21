Ещё
Подтверждено существование водяного льда на Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подтверждено существование водяного льда на Луне 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Выяснила это команда ученых из знаменитой Лаборатории реактивного движения. Специалисты проанализировали данные, собранные в ходе полета индийского зонда Chandrayaan-1, запущенного в 2008 году. На его борту в числе прочих приборов находился американский Moon Mineralogy Mapper (M3), специально предназначенный для поисков твердого льда по спектру отраженного от поверхности Луны инфракрасного излучения. Это было одной из главных целей миссии.
Как выяснилось, лунного льда довольно много. Расположен он в приполярных областях, на удалении по широте до 20 градусов от обеих полюсов. Температура там никогда не поднимается выше -150 градусов Цельсия, поэтому сохранность запасов в общем неудивительна.
Обнаруженный лед залегает практически на поверхности — на глубине порядка первых миллиметров, а иногда обнаруживается прямо на видимой поверхности. Во многих случаях он при этом смешан с обычным лунным реголитом — видимо так получилось в результате бомбардировки Луны метеоритами.
Сейчас сложно оценить суммарное количество водяного льда на нашем спутнике, но сам факт его достоверного обнаружения вселяет оптимизм. Именно наличие или отсутствие воды является одним из факторов, существенно облегчающих или затрудняющих создание постоянной базы на нашей небесной соседке.
С деталями исследования можно познакомиться в статье ученых, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Популярная механика: последние новости
Многие из экзопланет могут иметь огромные количества воды Lockheed Martin показала жилой модуль для космических миссий Куртку из графена можно купить за 695 долларов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым134
Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала21
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ67
Стая птиц сокрушила истребитель26
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель198
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение