Подтверждено существование водяного льда на Луне

Выяснила это команда ученых из знаменитой Лаборатории реактивного движения. Специалисты проанализировали данные, собранные в ходе полета индийского зонда Chandrayaan-1, запущенного в 2008 году. На его борту в числе прочих приборов находился американский Moon Mineralogy Mapper (M3), специально предназначенный для поисков твердого льда по спектру отраженного от поверхности Луны инфракрасного излучения. Это было одной из главных целей миссии.

Как выяснилось, лунного льда довольно много. Расположен он в приполярных областях, на удалении по широте до 20 градусов от обеих полюсов. Температура там никогда не поднимается выше -150 градусов Цельсия, поэтому сохранность запасов в общем неудивительна.

Обнаруженный лед залегает практически на поверхности — на глубине порядка первых миллиметров, а иногда обнаруживается прямо на видимой поверхности. Во многих случаях он при этом смешан с обычным лунным реголитом — видимо так получилось в результате бомбардировки Луны метеоритами.

Сейчас сложно оценить суммарное количество водяного льда на нашем спутнике, но сам факт его достоверного обнаружения вселяет оптимизм. Именно наличие или отсутствие воды является одним из факторов, существенно облегчающих или затрудняющих создание постоянной базы на нашей небесной соседке.

С деталями исследования можно познакомиться в статье ученых, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.