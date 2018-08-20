Ученые предупредили сибиряков о климатической катастрофе

Исследователи из Университета Аляски сообщили об угрозе образования в Сибири термокарстовых озер, которые существенно ускоряют таяние вечной мерзлоты.

Формирование таких озер провоцирует выбросы двуокиси углерода и метана, содержащегося во льдах. В итоге процесс глобального потепления набирает еще большие обороты.

Сами же термокарстовые озера образуются из-за таяния подземного льда. В результате происходит проседание земной поверхности.

Ученые обеспокоены тем, что в 2017 году году в Сибири было обнаружено более 150 мест, которые по ряду признаков могут оказаться как раз термокарстовыми озерами.

Сегодня вечная мерзлота покрывает 24% поверхности суши в северном полушарии, блокируя парниковые газы и опасные вирусы.