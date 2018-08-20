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Ученые предупредили сибиряков о климатической катастрофе
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Ученые предупредили сибиряков о климатической катастрофе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Исследователи из Университета Аляски сообщили об угрозе образования в Сибири термокарстовых озер, которые существенно ускоряют таяние вечной мерзлоты.
Формирование таких озер провоцирует выбросы двуокиси углерода и метана, содержащегося во льдах. В итоге процесс глобального потепления набирает еще большие обороты.
Сами же термокарстовые озера образуются из-за таяния подземного льда. В результате происходит проседание земной поверхности.
Ученые обеспокоены тем, что в 2017 году году в Сибири было обнаружено более 150 мест, которые по ряду признаков могут оказаться как раз термокарстовыми озерами.
Сегодня вечная мерзлота покрывает 24% поверхности суши в северном полушарии, блокируя парниковые газы и опасные вирусы.
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