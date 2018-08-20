Ученые создадут генетический портрет коренных народов Дагестана

"Ученые готовят к публикации масштабное исследование генофонда коренного населения Дагестана в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время работы над изучением генофонда населения, ученые посетили Цунтинский, Цумадинский и Рутульский районы. Там специалисты собрали образцы крови мужчин, чтобы вывести совокупность генетических признаков для генетического портрета.

"За время работы экспедиции дагестанскими генетиками собран необходимый материал для проведения обследования у групп коренного населения: тиндийцы, цахуры, дидойцы", — добавили в пресс-службе.

Ученые-генетики из медико-генетического научного центра (МГНЦ) исследуют генофонды народов России и соседних стран. Создан научный центр «Северная Евразия» на базе МГНЦ, ученых планируют методами молекулярной генетики изучить генетическую истории народов Северной Евразии и пути их расселения.

Ранее были изучены почти все народы Кавказа, в том числе народы Дагестана, однако для дательной реконструкции генетической истории народов требовался дополнительный сбор биологического материала. Ученые изучат эволюцию внешности и определят цвет кожи и глаз предков.