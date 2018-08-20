Ещё
Ученые создадут генетический портрет коренных народов Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые создадут генетический портрет коренных народов Дагестана 

ТАСС 48 минут назад
МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Ученые-генетики из медико-генетического научного центра создадут генетический портрет коренного населения Республики Дагестан. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
"Ученые готовят к публикации масштабное исследование генофонда коренного населения Дагестана в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время работы над изучением генофонда населения, ученые посетили Цунтинский, Цумадинский и Рутульский районы. Там специалисты собрали образцы крови мужчин, чтобы вывести совокупность генетических признаков для генетического портрета.
"За время работы экспедиции дагестанскими генетиками собран необходимый материал для проведения обследования у групп коренного населения: тиндийцы, цахуры, дидойцы", — добавили в пресс-службе.
Ученые-генетики из медико-генетического научного центра (МГНЦ) исследуют генофонды народов России и соседних стран. Создан научный центр «Северная Евразия» на базе МГНЦ, ученых планируют методами молекулярной генетики изучить генетическую истории народов Северной Евразии и пути их расселения.
Ранее были изучены почти все народы Кавказа, в том числе народы Дагестана, однако для дательной реконструкции генетической истории народов требовался дополнительный сбор биологического материала. Ученые изучат эволюцию внешности и определят цвет кожи и глаз предков.
ТАСС: последние новости
В NASA согласились с методом SpaceX по заправке ракеты Dragon Эксперты: вызвавшие озабоченность США российские спутники осуществляют рядовые маневры СМИ: следы железа и титана обнаружили в атмосфере экзопланеты в созвездии Лебедя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми140
Германия отказалась слушать Путина576
Меркель поставила Порошенко на место231
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера59
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком6
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение