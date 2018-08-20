Ещё
Ключевой принцип теории относительности протестируют в квантовом мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ключевой принцип теории относительности протестируют в квантовом мире 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Физики-теоретики вывели квантовые аналоги принципа эквивалентности Альберта Эйнштейна — одной из основополагающих идей общей теории относительности. Согласно его краткой классической формулировке, гравитационная и инертная массы любых тел равны. В результате авторы предложили концепции новых экспериментов по проверке гипотезы. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.
Одна из основных проблем в современной физике заключается в том, что современная теория гравитации — общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна — принципиально несовместима с квантовой механикой. Построение более общей теории, называемой квантовой гравитацией, позволит исследовать процессы в экстремальных условиях, — например, таких, что существуют внутри черных дыр или в момент Большого взрыва.
Для этого физики исследуют поведение квантовых частиц в искривленном пространстве-времени, с помощью которого в ОТО описывается гравитация. «Эйнштейновский принцип эквивалентности утверждает, что общая инерционная и гравитационная массы равны. Это значит, что все тела одинаковым образом испытывают действие гравитации, — поясняет соавтор работы Магдалена Зых (Magdalena Zych) из Квинслендского университета (Австралия). — Физики спорили, применим ли этот принцип к квантовым частицам. Чтобы выяснить это, нужно проследить за движением квантовых частиц в присутствии гравитации».
Авторы предложили использовать одно из отличительных свойств объектов квантового мира — запутанность, то есть способность находится в нескольких квантовых состояниях одновременно. Если создать частицы разных масс в запутанном состоянии, то их движение в гравитационном поле должно прояснить, можно ли применить принцип эквивалентности в квантовом режиме. «В нашем исследовании показано, что для квантовых частиц в суперпозиции состояний разных масс принцип эквивалентности по сравнению с классической ситуацией налагает дополнительные ограничения. Ранее мы этого не знали, — поясняет Зых. — Это значит, что предыдущие работы, в которых ученые пытались перенести принцип в условия квантовой физики, были неполны, так как они анализировали только траектории частиц, пренебрегая массами».
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Воды на экзопланетах оказалось гораздо больше, чем считали ранее В сферическом течении жидкости нашли зависимость от шумов Лучшее за день. 15 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми140
Германия отказалась слушать Путина576
Меркель поставила Порошенко на место231
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера59
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком6
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение