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Контактные линзы вредят Мировому океану — ученые
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Контактные линзы вредят Мировому океану — ученые 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Попадание использованных контактных линз в канализацию пагубно влияет на Мировой океан и почву. Выводы группы американских ученых публикует журнал Scientific American, передает «Вечерняя Москва».
"Из-за мелких кусочков пластика, попадающих в реки или океан, создается угроза для обитателей водного мира", — отметил автор исследования Рольф Холден во время очередной конференции Американского химического общества.
Специалист подчеркнул, что только в США около 45 миллионов человек носят контактные линзы и смывают их в раковину или унитаз. В сточные воды этой страны ежегодно попадает почти 2,9 миллиарда линз, что составляет от шести до десяти тонн.
Отмечается, что линзы могут накапливать токсины из окружающей среды и передавать их вверх по пищевой цепи. Такая тенденция может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье людей.
Ранее ученые из Университета Ньюкасла в Англии впервые создали 3D-печатные роговицы для человеческих глаз. По словам экспертов, открытие поможет спасти более 10 миллионов человек от болезни роговиц во всем мире.
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