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Ученые создадут «генетический портрет» коренных народов Дагестана
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Ученые создадут «генетический портрет» коренных народов Дагестана 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Ученые создадут «генетический портрет» коренных народов ДагестанаМасштабное исследование, описывающее совокупность всех генных вариаций коренных жителей республики в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований, готовят ученые-генетики МГНЦ.
Министерство здравоохранения выступило организатором экспедиции, где антропологи будут изучать генофонд местных жителей. Сотрудники республиканского медико-генетического центра отправились в Цунтинский, Цумадинский и Рутульский районы. Здесь работники генетического центра собрали образцы крови представителей мужского пола для того, чтобы определить «генетический портрет» коренных народов республики.
В ходе работы генетики собрали необходимый материал для проведения обследования у групп коренного населения: тиндийцы, цахуры, дидойцы. Ученые из Медико-генетического научного центра (МГНЦ) уже который год занимаются исследованием генофонда народов нашей и соседних стран. Ученые хотят изучить генетическую историю народов Северной Евразии с помощью методов молекулярной генетики.
Напомним, что именно в генах хранится история предков, а в генофонде народа хранится вся биологическая история. Для каждого народа характерен свой «генетический портрет». Ученые, сравнив эти портреты, изучают родословную человечества.
Также были изучены все народы Северного Кавказа, но для точного определения «генетического портрета» коренного населения нужен был биологический материал. Во время обследования изучат эволюцию внешности, цвет глаз и кожи предков, проведут антропологическое фотографирование для создания обобщенных антропологических портретов народов.
Исследование будет проведено специалистами медико-генетического научного центра совместно с Кубанским медицинским университетом.
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