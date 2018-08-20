Под Калифорниеей нашли огромное количество магмы

Американские учёные определили, что под вулканом Лонг-Вэлли в Калифорнии находится огромное количество раскалённой магмы, которой может быть достаточно для нового суперизвержения. В случае начала извержения, а воздух может попасть около 140 кубических миль пепла. Если вспомнить последнее извержение, которое произошло 38 лет назад, то в тот раз цифра была всего 0,29 миль, что является существенной разницей. Ранее учёные считали, что извержение должно произойти не скоро и это может случится не ранее, чем через тысячу лет, но новые данные показывают, что магмы достаточно для извержения уже сейчас. Но учёные спешат успокоить людей и уверенны в том, что вулкан начнёт извержение не скоро, минимум лет через сто. В любом случаи, когда вулкан проснеться и начнёт выбрасывать пепел в воздух, то последствия для Калифорнии будут серьёзными.