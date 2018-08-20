Почему так сложно исследовать Уран и Нептун 

Современные технологии позволяют астрофизикам отправлять весьма амбициозные миссии в космос, дабы получить больше информации о тайнах далёких галактик. Однако, в нашей собственной Солнечной системе есть несколько объектов, о которых нам очень мало известно, в частности, речь идёт про Уран и Нептун.
Многие считали, что труднее всего землянам будет исследовать Сатурн, но с этой миссией просто превосходно справился аппарат под названием Кассини. В результате учёным даже удалось понаблюдать за сменой времён года на этой планете и изучить характер её колец. Многие ожидали, что следом подобные аппараты отправятся на орбиты Нептуна и Урана, однако, такие проекты пока что только в планах, и их реализация не начнётся раньше, чем через несколько лет.
Эксперты утверждают, что у этих двух планет невероятно длинные орбитальные периоды, ввиду чего технические достижения современности являются недостаточными для проведения подобного исследования. Кроме того, в настоящий момент у НАСА ограничен бюджет, поэтому на изучение этих Урана и Нептуна попросту не хватает денег. И, наконец, даже если две первых проблемы решатся, стоит понимать, что Уран и Нептун находятся очень далеко от Солнца и солнечные батареи будут там неэффективны. Соответственно, нужно будет использовать радиоактивные источники энергии. По предварительным данным, Уран аппараты смогут посетить не раньше 2020 года, а Уран и Нептун сразу — только через пятнадцать лет.