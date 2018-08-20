Почему так сложно исследовать Уран и Нептун

Современные технологии позволяют астрофизикам отправлять весьма амбициозные миссии в космос, дабы получить больше информации о тайнах далёких галактик. Однако, в нашей собственной Солнечной системе есть несколько объектов, о которых нам очень мало известно, в частности, речь идёт про Уран и Нептун.

Многие считали, что труднее всего землянам будет исследовать Сатурн, но с этой миссией просто превосходно справился аппарат под названием Кассини. В результате учёным даже удалось понаблюдать за сменой времён года на этой планете и изучить характер её колец. Многие ожидали, что следом подобные аппараты отправятся на орбиты Нептуна и Урана, однако, такие проекты пока что только в планах, и их реализация не начнётся раньше, чем через несколько лет.