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Китайские ученые раскрыли секрет адаптации риса к холодному климату
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Китайские ученые раскрыли секрет адаптации риса к холодному климату 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 августа /Синьхуа/ — Китайские исследователи обнаружили ген, который играет важную роль в распространении риса из теплого Южного Китая в относительно холодные северные районы.
Рис, родиной которого считается Азия, имеет два основных подвида: длиннозерный /индика/ и короткозерный рис /японика/. Жаростойкий рис индика высаживают в основном в Южном Китае, а также в тропических и субтропических районах Южной Азии и Юго-Восточной Азии. А рис японика в результате длительного одомашнивания и селекции приобрел способность переносить холодную погоду и распространился до Северного Китая и умеренных зон в Северо-Восточной Азии.
Проанализировав 202 образца риса из различных регионов мира, собранные Департаментом сельского хозяйства США, группа исследователей из Института генетики и биологии развития Академии наук Китая пришла к выводу, что ген под названием bZIP73 связан с холодостойкостью.
Ученые полагают, что этот ген способствовал адаптации риса к низким температурам.
Рис является одной из важнейших зерновых культур, питающей более половины населения мира. Холод считается основным фактором, ограничивающим производство и распространение риса, напомнил руководитель группы Чу Чэнцай.
По его словам, открытие может помочь вывести новые сорта риса, пригодные для выращивания в высокоширотных и высокогорных регионах.
Результаты исследования китайских ученых опубликованы в последнем номере журнала Nature Communications. -0-
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