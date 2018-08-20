Ещё
Российские ученые разработают инновационные приборы для диагностики органов человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые разработают инновационные приборы для диагностики органов человека 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы и Новосибирска получили грант на разработку инновационных приборов для диагностики органов человека и оценки его психофизиологического состояния. Их основными отличиями от существующих аналогов станет повышенная безопасность и информативность, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.
"Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал новый научный проект, в котором участвуют ученые УрФУ, Института радиотехники и электроники РАН, Института прикладной физики РАН, Новосибирского института фундаментальной медицины и физиологии Сибирского отделения РАН и Московского государственного медико-стоматологического университета. В этом году их задачей станет создание приборов, с помощью которых будут проводиться экспериментальные исследования, направленные на диагностику органов человека, в том числе головного мозга, и его состояния", — сказали в пресс-службе.
По словам руководителя проекта Владимира Кубланова, существующие системы диагностики недостаточно информативны, доступны и безопасны, поэтому для изучения глубинных процессов в органах и тканях человека необходимы новые технологии, методы и аппараты.
"К примеру, элекроэнцефалограмма собирает сигнал, который проецируется на поверхность кожи, наш же метод позволяет собрать сигнал с какого-то слоя ткани, его глубинных структур. Это позволяет делать, к примеру, и функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ), но это достаточно дорогие исследования, такое оборудование недостаточно сильно распространено", — приводит пресс— служба слова Кубланова.
Также в пресс-службе уточнили, что новый исследовательский проект рассчитан на три года. «Целью является разработка теоретической базы и реализация новых технических, методических и программно-алгоритмических решений для оценки психофизиологического состояния человека путем регистрации и анализа его собственных радио— и акустического излучений», — добавил Кубланов.
ТАСС: последние новости
В NASA согласились с методом SpaceX по заправке ракеты Dragon Эксперты: вызвавшие озабоченность США российские спутники осуществляют рядовые маневры Соревнования ФПИ по морской робототехнике стартуют во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отказалась слушать Путина308
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера51
Меркель поставила Порошенко на место323
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает16
На перевале Дятлова нашли обломок ракеты28
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение