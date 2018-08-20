Российские ученые разработают инновационные приборы для диагностики органов человека

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 августа. / ТАСС /. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы Новосибирска получили грант на разработку инновационных приборов для диагностики органов человека и оценки его психофизиологического состояния. Их основными отличиями от существующих аналогов станет повышенная безопасность и информативность, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал новый научный проект, в котором участвуют ученые УрФУ, Института радиотехники и электроники РАН , Института прикладной физики РАН, Новосибирского института фундаментальной медицины и физиологии Сибирского отделения РАН и Московского государственного медико-стоматологического университета. В этом году их задачей станет создание приборов, с помощью которых будут проводиться экспериментальные исследования, направленные на диагностику органов человека, в том числе головного мозга, и его состояния", — сказали в пресс-службе.

По словам руководителя проекта Владимира Кубланова, существующие системы диагностики недостаточно информативны, доступны и безопасны, поэтому для изучения глубинных процессов в органах и тканях человека необходимы новые технологии, методы и аппараты.

"К примеру, элекроэнцефалограмма собирает сигнал, который проецируется на поверхность кожи, наш же метод позволяет собрать сигнал с какого-то слоя ткани, его глубинных структур. Это позволяет делать, к примеру, и функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ), но это достаточно дорогие исследования, такое оборудование недостаточно сильно распространено", — приводит пресс— служба слова Кубланова.

Также в пресс-службе уточнили, что новый исследовательский проект рассчитан на три года. «Целью является разработка теоретической базы и реализация новых технических, методических и программно-алгоритмических решений для оценки психофизиологического состояния человека путем регистрации и анализа его собственных радио— и акустического излучений», — добавил Кубланов.