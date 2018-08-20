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В России обнаружен сверхглубокий источник драгоценных минералов
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В России обнаружен сверхглубокий источник драгоценных минералов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Исследователи рассказывают, что сверхглубинные алмазы с включениями мэйджоритовых гранатов найдены в Архангельской области и Сибири. Благодаря этому ученые обнаружили нижнюю мантию, расположенную глубже 660 километров.
Отмечается, что алмазы появляются в недрах и оказываются на поверхности, когда их выбрасывает. Доктор геолого-минералогических наук Андрей Бобров рассказывает, что ГЕОХИ РАН гранаты поступили из трубки Мир в Якутии и возраст их составляет три миллиарда лет.
Бобров отметил, что это древний возраст, но среди алмазов есть и ровесники планеты Земля. Их возраст сопоставим. Речь идет об алмазах с так называемыми центральными включениями. Среди них — металлические фазы, никелистое железо, как в метеоритах-хондритах, довольно большое разнообразие сульфидов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ученые СФУ нашли на Аляске родственников якутского мамонта. Это подтвердили исследования, проведенные учеными Сибирского и Южного федеральных университетов. Эта группа мамонтов, заявили ученые, произошла от общего предка 342–172 тысячи лет назад.
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