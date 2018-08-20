Огромную акулу-монстра обнаружили в Тихом океане

Вторая по величине рыба в мире совершенно неопасна для человека.

Об обнаружении Гигантской акулы сообщил рыбак Алан Кемере на исследовательскую станцию APECS, которая базируется во Франции . Этот вид очень редкий, и хотя бы заметить его — большая удача. О находке сообщил новостной портал Channel News Asia.

Гигантская акула или Cetorhinus maximus — вторая по величине рыба в мире. Ее длина достигает 11 метров. Их популяция сильно сократилась в XX веке, и теперь ученые пытаются сохранить этот вид.

Чаще всего к поверхности они выходят в летние месяцы. Зимой же эти акулы наоборот уходят на глубину до нескольких сот метров.

Несмотря на их размеры и угрожающий вид, эти акулы не трогают человека, а питаться предпочитают планктоном.

APECS разработала новую систему отслеживания для таких акул. Они собирают полученную информацию от исследователей и простых рыбаков и дайверов. Информация, которую передал Алан Кемере, ученые использовали для того, чтобы найти акулу и оснастить ее треккером. Такие приборы уже есть на четырех ее сородичах.

Международный союз охраны природы отметил этот вид как «уязвимый». Ученые подсчитали, что человек убивает примерно 100 миллионов акул в год.